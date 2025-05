Zedillo vuelve a lanzarse contra Sheinbaum: insiste en ‘matar’ la democracia

CDMX.- El expresidente Ernesto Zedillo escribió una carta pública con la que busca defenderse de presuntas calumnias por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el documento afirma que la titular del Ejecutivo está insistiendo en “matar” la democracia con la implementación de la elección judicial.

“La presidenta insiste, y está en su derecho, en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias”, afirma Zedillo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hay crecimiento’... Claudia Sheinbaum celebra dato del Inegi sobre economía de México y rechaza recesión

El extitular del Ejecutivo menciona que guardó silencio para evitar un costo político y señaló que sabía que acabar con ese silencio le traería problemas como los ataques que ahora llegan desde Palacio Nacional.

“Tenía claro que romper el silencio que me auto impuse como expresidente para no opinar públicamente sobre los asuntos de nuestro país, tendría un costo significativo. Pero siempre he tenido claro que hay algo mucho más importante que la condición y comodidad personal: México y la defensa de su democracia”, señala en el escrito.

En la carta el expresidente Zedillo pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que se cuestione que haría ella si se enfrentara al riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello de la economía del país.