¡¿Llegó el fin de los ‘Tres Amigos’?! Pepe Segarra se despide de Televisa y TUDN

Pepe Segarra, toda una institución en el deporte, es uno de los tres simpáticos comentaristas y analistas que forma parte de los llamados “Amigos”, junto a Enrique Burak y Toño de Valdés.

Sin embargo, el periodista deportivo de 69 años, quien lleva casi 45 en Televisa, podría ponerle punto final a una relación emblemática, conocida por narrar y estar al tanto de deportes como el futbol americano y el beisbol.

En una publicación mediante su cuenta de X, el comunicador que ha estado en decenas de coberturas del Super Bowl o la Serie Mundial, aseguró que podría “poner fin” a su relación con la televisora del San Ángel, hoy bajo el título de TUDN, y estaría preparando un nuevo proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Saltillo Soccer habría adquirido a Cimarrones de Sonora? La franquicia que usaría la ‘Doble S’ para jugar en Expansión MX

“Mis niños, tengo algo que contarles... Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen”, dice la primera publicación del comunicador.

“Algo les puedo asegurar... nos vamos a divertir!! Les cuento pronto”, es lo que redactó José Vicente Segarra García en su cuenta de X.