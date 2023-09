David Faitelson ‘fichaje’ de lujo de Televisa: el periodista deportivo deja ESPN para firmar con TUDN

Uno de los compañeros de Faitelson en ESPN, Odin Ciani, posteó en su cuenta de X un mensaje alusivo a la salida de su colega, afirmando que “todo por su peso cae”.

“Todo cae por su propio peso, y es que el tiempo pone las cosas en su lugar. No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Nunca digas de esa agua, no beberé por qué más rápido cae un hablador que una veleta. Y todo por un plato de lentejas. ¡Éxito! ¡Bon voyage!”, posteó el también periodista.

Hoy, su “username” de X cambió de @Faitelson_ESPN a @DavidFaitelson_. Además de que en su descripción ya no aparece su relación con la empresa de Walt Disney. Pues ahora sólo se lee “periodista deportivo” como biografía.