¡Llegó la ansiada 14! América es campeón del Apertura 2023 ante Tigres y se afianza como el máximo ganador de la Liga MX

Esta vez no aparecieron los André-Pierre Gignac , los Luis Quiñones , los Rafael Carioca , los Diego Lainez , los Sebastián Córdova . La mano técnica de Robert Dante Siboldi que se mostró en la anterior final del Clausura 2023 ante Chivas , ni esas ganas de buscar un Bicampeonato que la gente en la Macroplaza de Monterrey se desesperaba por celebrar.

Este juego no solo significó el título por parte de las Águilas del América , sino también la merecida despedida de un Miguel Layún que arrancó esta Liguilla como suplente pero que, con la lesión de Kevin Álvarez , el cordobés se puso titular en el cuadro del director técnico brasileño ante San Luis en la Vuelta de los Cuartos de Final y, desde ahí, el veracruzano no soltó la lateral derecha.

Pero no solo la consagración llegó por parte del ahora exfutbolista de 35 años. También para jugadores como Diego Valdés, Igor Lichnovsky (quien fue fichado por el equipo en una época de falta de defensas), Luis Ángel Malagón, portero que sus actuaciones le valieron para llegar a la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo, Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Henry Martín, el más querido por la afición no solo del América, sino de México, y hasta Jonathan dos Santos, mismo que en un principio no tenía minutos con la playera amarilla y que acabó siendo un titular indiscutible.

Fueron dos primeros tiempos en donde los dos equipos lo intentaron de todas a todas pero, tal vez, el nerviosismo, los llevó a no empoderarse para no descuidar la parte de atrás de sus zonas bajas, lo que evitó que se cantara el grito de gol en un Coloso de Santa Úrsula que iba a estallar en cuanto alguno de los dos clubes finalistas hicieran llegar al “invitado de lujo”.

Dos trallazos de Tigres que se estrellaron en el poste, uno más que acabó parando Malagón, así como dos tiros de las Águilas que Guzmán, aún en el campo, terminó sacando desde su portería, fueron suficientes para que el juego en tiempo regular, acabara en el Tiempo Extra.

Se vieron charlas tácticas y de motivación antes de la épica azulcrema por parte de las dos bancas. De un lado, el mismo Guzmán alentando a sus compañeros, junto a Gignac y Siboldi, y del otro, Jardiné, Layún y el propio “Bomba” Martín, haciendo ver que eran locales, que la afición estaba de su lado y que el Azteca merecía celebrar la catorceava estrella.