LMP: Jalisco de Benjamín Gil, suma nueve victorias seguidas

Desde que Gil tomó el timón de los Charros, le cambió la cara a este equipo y hoy ya aparecieron como los superlíderes de la Liga Mexicana del Pacífico, mostrando una gran racha de 9 triunfos consecutivos, luego de limpiar a Mexicali y a Guasave en el Estadio de Zapopan, casa de los Charros y después vencer a Tomateros por pizarras de 3 a 1, 4 a 1 y 5 a 3, jugando los 3 últimos encuentros en Culiacán, con quien se recuerda que fue campeón.

Ayer inició la penúltima serie de la temporada, que se jugará de jueves a sábado, para dejarles libre el domingo 24 a los jugadores y la próxima semana se tendrá la última serie de la temporada regular de este circuito, para seguir después con el inicio los playoffs.

EL STANDING HASTA HOY

Jalisco es el nuevo líder con 17-7. Hermosillo bajó al segundo lugar con 16-8, a 1 juego. El equipo de Los Mochis está en tercero con 13-11 a 3 juegos. En cuarto Cd. Obregón a 4.

En quinto lugar aparecen empatados Mexicali, Mazatlán y Monterrey a 5 juegos.

En octavo sitio está Guasave con 10-7, a 7 juegos, en noveno Culiacán con 9-15, a 8 y en décimo y último lugar está Navojoa con récord de 5-19, a 12 juegos del líder.

LOS MEJORES JUGADORES DE GRANDES LIGAS

La Major League Baseball dio a conocer a su equipo All-MLB de la temporada 2023, que reúne a los mejores jugadores por posición, de acuerdo a su desempeño durante el rol regular, de pasada temporada en Ligas Mayores.

El equipo está compuesto por un receptor, un primera base, un segunda base, un campo corto, un tercera base y un bateador designado, así como 3 jardineros (independientemente de la posición específica del campo), 5 lanzadores abridores y 2 relevistas.

Ésta es apenas la quinta ocasión en la historia que esta distinción es otorgada y al igual que en años pasados, la decisión corrió a cargo en un 50% de los aficionados y en el 50% restante de un panel de expertos.

Tal y como se esperaba, fueron los actuales campeones de Grandes Ligas, Texas Rangers, quienes lideraron las selecciones con 6 elementos, entre el primer y segundo equipo.

LOS QUE FUERON SELECCIONADOS

PRIMER EQUIPO

-C: Adley Rutschman, Orioles, 1B: Freddie Freeman, Dodgers, 2B: Marcus Semien, Rangers, SS: Corey Seager, Rangers, 3B: Austin Riley, Braves, OF: Ronald Acuña Jr., Braves, OF: Mookie Betts, Dodgers, OF: Corbin Carroll, D-backs, DH: Shohei Ohtani, Angels.

Pitchers: Gerrit Cole, Yankees; Zac Gallen, D-backs; Blake Snell, Padres; Shohei Ohtani, Angels; Spencer Strider, Braves; Félix Bautista, Orioles y Josh Hader, Padres.

SEGUNDO ALL-MLB TEAM

C: Jonah Heim, Rangers; 1B: Matt Olson, Braves; 2B: Ozzie Albies, Braves; SS: Francisco Lindor, Mets; 3B: José Ramírez, Guardians; OF: Aaron Judge, Yankees; OF: Adolis García, Ranger; OF: Kyle Tucker, Astros; DH: Yordan Alvarez, Astros.

Pitchers: Kevin Gausman, Blue Jays; Sonny Gray, Twins; Nathan Eovaldi, Rangers; Jordan Montgomery, Rangers; Kyle Bradish, Orioles; Devin Williams, Brewers y Emmanuel Clase, Guardians.