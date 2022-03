Lo lograron, convirtieron al América en el hazmerreír del futbol mexicano

Una directiva empeñada en hacerle daño a su propio equipo, así actúa el América con Santiago Solari, un entrenador que nunca entendió a la Liga mexicana y quien pasará más y más semanas al frente del equipo por la inoperancia, falta de carácter y liderazgo de quienes manejan a un club que no puede permitirse lo que está viviendo en estos momentos.

Solari solo es una parte de la crisis que se vive en el América, equipo que navega entre la grilla, cotos de poder y en algunos temas, incluso, de ignorancia. Que la verdadera cabeza del equipo no esté en el día a día, despachando en una oficina alejada a Coapa, ha convertido a la institución americanista en una “olla de presión”, en la que nadie está a gusto con lo que hace, ni con lo que tiene. Por eso es que vienen las constantes intromisiones en responsabilidades que nada tienen que ver con sus puestos.

Hoy todos intentan meterse en el trabajo de los demás y nadie hace realmente algo con lo que se pueda pensar que este equipo saldrá de la depresión futbolística y organizacional en la que se encuentra. Han venido un par de “ultimátums” para el entrenador —que además cada día se ve más desgastado— y las cosas siguen igual. Viene una semana de dos partidos en los que, siendo sinceros, no se ve que pueda existir una mejora sustancial. Porque pueden ganarle a Querétaro, pero eso no querrá decir que las cosas mejoraron al ciento por ciento ya que no es una cuestión exclusiva de resultados, sino de la manera en que se está viviendo el día a día en la institución.

Ya reaccionaron las directivas de Santos y de Monterrey. Ya tomaron la determinación de hacer el cambio de técnico, aunque en el caso del América, insisto, no solamente se necesita traer a otro entrenador, sino una limpieza más a fondo para terminar con las prácticas que separan, que se han convertido en un impedimento para tener equilibrio en la labor de todas las partes involucradas. Y en medio de todo esto, el tiempo pasa, las jornadas pasan y siguen dejando puntos en el camino que ahora sí, pudieran significar ni siquiera clasificar al repechaje, lo cual sería imperdonable para todos, ahí sí, para todos los que aparezcan en el organigrama del equipo.

Así navegan en Coapa, sin control y sin rumbo. Grillas, cotos de poder, descomposición de un equipo que, de seguir así, caerá más en su imagen, porque parece mentira, pero de las empresas de Grupo Televisa la que peor imagen ofrece, según sus propios estudios, es el América; sí, el querido América de la gente, el otrora más popular de nuestro país, hoy, gracias a estos personajes que no entienden y no quieren entender, es el hazmerreír del futbol mexicano.