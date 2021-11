Los Dinos de Saltillo se refuerzan con par de elementos

La ola morada concretó un par de fichajes que rompieron el draft de la LFA. La directiva de Dinos confirmó que Enrique Yenny y ‘Kiki’ Guerrero son los dos flamantes refuerzos de cara a la siguiente temporada.

Enrique es conocido como el mejor pateador de México, y fue uno de los jugadores más codiciados del draft. Narra su sentir sobre la llegada a Dinos: “El proyecto me interesó porque es muy sólido. Es un honor estar con este equipo, estoy comprometido al cien por ciento y emocionado por estar en una institución tan grande”.

Yenny tiene en sus vitrinas un campeonato nacional con Borregos Toluca, su objetivo principal es darle el ansiado título a la afición saltillense: “Es un juego en equipo. Prefiero quedar campeón con el equipo que un récord individual. Es un deporte de 11 en el campo, lo más importante es que el equipo termine campeón”.

Félix “Kiki” Guerrero es reconocido como uno de los mejores linieros defensivos del circuito, su llegada a Dinos es de suma importancia para encarar las ofensivas rivales.

El defensivo contó porque llegó al emparrillado morado: “Había tenido acercamiento con otros equipos, Dinos no era opción al principio... porque no había contacto aún. Los directivos de Dinos me hicieron una oferta, me latió todo lo que se viene para el equipo, tomé la oferta sin pensarlo. El día que lo platiqué, 2 días después ya estaba firmando”.

Guerrero, fue sublíder de capturas en la campaña de LFA 2018, por lo que su fichaje ilusiona a la afición. “Mi principal objetivo es cumplir las expectativas que se tienen del equipo y de mi persona. Los récords personales no deben de estar por encima del equipo. Las cosas se dan solo si se trabaja en equipo”.

Ambos jugadores definen a la afición saltillense como entregada, apasionada y brava cuando se trata de apoyar a su causa. Kiki enfrentó al combinado saltillense en par de ocasiones en play offs y mencionó como recuerda a los aficionados: “La afición es recia, se mete con todo al emparrillado y termina por desconcentrar al rival. Espero darles muchas satisfacciones ahora que estaré de su lado”.

Enrique y Félix se suman al retorno de Drew Davis como refuerzos saltillenses. Se espera que Dinos incorpore algunos refuerzos más para cerrar plantel y planificar la pretemporada para encarar el siguiente certamen que dará inicio en febrero del próximo año.