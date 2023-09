¿Los Raiders se quedan sin QB? Jimmy Garoppolo entra al protocolo de conmoción

El mariscal de campo de los Raiders de Las Vegas, Jimmy Garoppolo, está en el protocolo de conmoción cerebral de la NFL después de recibir varios golpes en la derrota del domingo por la noche por 23-18 ante los Steelers de Pittsburgh, lo que pone en duda su disponibilidad para el partido de esta semana contra los Chargers de Los Ángeles.

El entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, dijo el lunes que no estaba seguro de cuándo sufrió Garoppolo la conmoción cerebral y que aún no había hablado con el mariscal de campo.

Aunque “Jimmy G” nunca abandonó el juego debido a una lesión en la cabeza, recibió un golpe en el casco del profundo de los Steelers, Minkah Fitzpatrick, que terminó con la cabeza de Garoppolo rebotando en el césped con menos de siete minutos por jugar.

Jimmy, sin embargo, lanzó un pase de anotación a Davante Adams dos jugadas después y luego convirtió un pase de conversión de 2 puntos y nunca abandonó el partido ni fue examinado por una conmoción cerebral durante el mismo.

“Ni siquiera estoy seguro de qué golpe o si fue sólo una acumulación (de golpes), no tengo idea”, señaló Josh McDaniels.

“Nunca hubo una conversación sobre eso, así que no estoy seguro exactamente, y no lo he visto todavía esta mañana, así que no estoy exactamente seguro de cuándo tuvo lugar, o si fue sólo la culminación de las cosas”.