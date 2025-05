¡Darth Trump se une al “lado oscuro de la Fuerza”!; celebran a Star Wars en la Casa Blanca

A diferencia de los Jedis, que buscan la paz y el equilibrio, los Sith buscan dominar a través de la fuerza y el miedo.

‘Feliz May the Fourth a todos’, dice el mensaje publicado por la Casa Blanca, en un juego de palabras que hace homenaje a la clásica ‘May The Force be With You’ (Que la fuerza te acompañe), quizá la frase más popular de la saga.

El mensaje de la Casa Blanca continúa así: ‘Feliz May the Fourth a todos, incluyendo a los Lunáticos de la Izquierda Radical, que están luchando tan duro para traer de vuelta a nuestra Galaxia a Señores Sith, Asesinos, Señores de la Droga, Prisioneros Peligrosos, y conocidos Miembros de la Pandilla MS-13. No son la Rebelión, son el Imperio’.