Los Vikings se quedan sin Justin Jefferson: el receptor estrella de la NFL será baja por cuatro meses

Los Vikings de Minnesota colocaron en la lista de lesionados al receptor Justin Jefferson, el cual se perderá un mes de actividad en la temporada actual de la NFL.

La medida obligará a Jefferson, el Jugador Ofensivo del Año 2022, a perderse por lo menos los próximos cuatro partidos, debido a una lesión en un muslo.

La fuente de la información habló el martes con The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque los Vikings no habían concretado el envío del jugador a la lista.

Jefferson se resbaló en el terreno del US Bank Stadium cuando trataba de cambiar de trayectoria durante un pase en tercer down y en terreno de Kansas City. Renqueó lentamente hacia la línea de banda tras sujetarse la parte posterior del muslo, en el cuarto periodo del partido que Minnesota perdió por 27-20 ante los Chiefs.

El entrenador de los Vikings, Kevin O’Connell, dijo el lunes a la prensa que el equipo será sumamente cauteloso con su jugador más importante y competitivo.

“Vamos a tomar una buena decisión desde el punto de vista médico, y vamos a ayudar a protegerlo de sí mismo un poco. Hay que tenerlo de vuelta al 100 por ciento”, dijo O’Connell.