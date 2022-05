Luis Suárez confiesa que hay clubes mexicanos buscando sus servicios

Luis Suárez, uno de los delanteros más letales en el futbol, reconoció que, tras su salida del Atlético de Madrid, diversos equipos lo han buscado para continuar su carrera, inclusive de México, pero el delantero uruguayo pretende seguir en el futbol del Viejo Continente, antes de regresar al continente americano.

“Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica de equipos como de Brasil, me llamaron de Centroamérica, como de México, después de Argentina también hay posibilidades, pero sinceramente mi mentalidad y mi cabeza está para el nivel competitivo. El nivel de Sudamérica es alto y ha crecido mucho, pero la cabeza la tengo acá”, comentó en el programa ‘El Larguero’ de Cadena Ser en España.

Luis Suárez acabó recientemente su vínculo con el Atlético de Madrid, conjunto en el que estuvo después de una brillante etapa con el Barcelona, pero salió del cuadro colchonero a la par del mexicano Héctor Herrera, quien decidió poner fin, al menos de forma temporal, a su aventura en Europa para volver al continente americano con el Houston Dynamo de la MLS, pero el charrúa indicó que, si bien no ha tomado una decisión sobre cuál será su futuro, sí ha tenido comunicación con equipos de este lado del mundo y entre ellos se incluye México.

El uruguayo dejó en claro que sigue sin definir cuál será la siguiente camiseta que defenderá, pero su prioridad es seguir en Europa.

“Te juro que no (tengo definido mi futuro). Hay muchas opciones, muchas propuestas. Justo veníamos hablando con mi cuñado ‘te están volviendo loco, ¿no?’ Me llaman, me escriben porque me manejo yo solo con mi abogado y mi gente. Tengo la suerte de tomar yo la decisión y de escuchar, escucho a todos, no le cierro la puerta a ninguno, pero llegado el momento que diga esto me está convenciendo por mi, por la competencia, por la familia, ahí tomaremos la decisión.

“Sinceramente no estoy pensando en el dinero. Estoy pensando a nivel deportivo que es lo que más me interesa y es lo que quiero”, continuó Luis Suárez.

Inclusive, el romperredes charrúa indicó que a sus hijos en la escuela le han llegado diversos rumores y él es el primero que les ha pedido que no hagan caso a eso.

“Que te vaya bien en Estados Unidos y el otro me dijo ‘me dijeron que nos vamos para Inglaterra’ y le dije ‘no escuches’, nosotros somos los primeros que le vamos a contar a ellos”, acotó el atacante que ha participado en diversos Mundiales con su selección y que apunta a uno más en Catar 2022.

Por lo pronto, algunos equipos mexicanos no pierden el sueño de tentar a Luis Suárez con una propuesta llamativa y así poder ver a uno de los mejores delanteros de los últimos años en las canchas de la Liga MX, aunque, de momento, parece ser que esa idea tendrá que esperar un poco más.