Macron pide a Mbappé para los Juegos Olímpicos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presionó ayer lunes a los clubes europeos para que liberaran a sus jugadores para el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París que se celebrará este verano, poniendo especial énfasis en Kylian Mbappé, quien se uniría al Real Madrid cuando finalice su contrato con el Paris Saint-Germain.

Este torneo olímpico no está incluido en las ventanas internacionales de la FIFA y, por lo tanto, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores a las selecciones nacionales y aunque es una competición sub-23, se permiten tres jugadores Senior en cada equipo, por lo que la estrella francesa es uno de los favoritos para pertenecer a este grupo.

”Creo que los clubes europeos deben ceder para que podamos dar un gran espectáculo”, indicó Macron a RMC Sport.

TE PUEDE INTERESAR: Nahuel Guzmán: Antonio Sancho desmiente al ‘Tato’ Noriega y revelan que sí hubo sanción

Cuando se le preguntó si eso estaba dirigido al Real Madrid, Macron añadió: “Exactamente. Cuando dije clubes europeos, eso es lo que quise decir. Los jugadores deben pensar en esto cuando consideren sus preparativos y sesiones de entrenamiento, porque tenemos la Eurocopa. Espero que juguemos el 14 de julio (fecha de la final de la Eurocopa). No he hablado con él (Mbappé), pero espero que su club en particular lo permita”.

El actual jugador del PSG afirmó en una conferencia de prensa previa al partido de Francia contra Alemania en marzo que quería jugar en los Juegos Olímpicos 2024, aunque añadió que “no depende de mí”.