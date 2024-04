Nahuel Guzmán: Antonio Sancho desmiente al ‘Tato’ Noriega y revelan que sí hubo sanción

El director deportivo de Tigres, Antonio Sancho, aseguró que al final del duelo ante Rayados en el Estadio BBVA no sucedió nada pese a que el presidente del Monterrey, José Antonio ‘Tato’ Noriega, asegurara lo contrario, además de indicar que habrá sanción interna para el jugador Nahuel Guzmán.

“Referente a lo que pasó en los vestidores, que se me hace... alguien de fútbol y sabemos cómo es esto, la verdad es que no pasó nada, tan es así que no hubo reporte de la Comisión Disciplinaria, son cosas de fútbol y se quedan en la cancha”, declaró Antonio Sancho a los medios de comunicación este martes al margen del entrenamiento de Tigres.

José Antonio había manifestado que Sancho los había insultado tras la Edición 135 del Clásico Regio, pero ahora el directivo de los felinos lo desmintió.

Sobre Nahuel, quien fue captado en un video con un rayo láser, manifestó que el portero será sancionado de acuerdo con el reglamento interno del club y reprobó que se insinúe que la directiva tenía conocimiento de ello.