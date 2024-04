Mariana Arceo niega haber recibido 1.8 millones de pesos por parte de la Conade

La pentatleta Mariana Arceo negó rotundamente ser beneficiada por la Comisión Nacional del Deporte y tener un trato preferencial por parte de su titular, Ana Gabriela Guevara, tal como se reveló en un reportaje publicado por el medio Proceso donde indicaron que ha recibido en un total de 12 meses hasta 1.8 millones de pesos.

Mediante sus redes sociales, la atleta de 29 años, nacida en Guadalajara, Jalisco, rechazó tener una relación fraternal con la exmedallista olímpica, hoy directora de la Conade, en medio de la polémica por la falta de recurso que reciben algunos deportistas, la mayoría en disciplinas acuáticas.

Arceo, quien en marzo ganó la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno en El Cairo, Egipto, aseguró que el dinero que percibe no es el que se mostró en un reportaje, asegurando además que el apoyo económico se debía al tabulador por los logros que ha alcanzado en los últimos años.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Otro podio para Sergio Pérez! Checo llega segundo en el Gran Premio de Japón

“Quiero hacer este video [...] por respeto a todas y todos los deportistas que forman parte del alto rendimiento. Considero importante aclarar la situación.

“Quiero que sepan que yo no recibo una beca de 45 mil pesos, que yo no recibo estímulos extras que no sean de mi competencia porque yo sí recibo apoyo para ir a los eventos únicamente para eso y que la beca que yo tengo es de acuerdo al tabulador por mi sexto lugar en el Campeonato del Mundo y lo considero importante por respeto a todas y todos”.