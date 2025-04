¡De Rihanna, Kylie, Ariana y más! Tienen celebrities una ‘mina de oro’ por maquillaje

Cuando la actuación no deja ganancias, la música y las giras son cansadas y el streaming no es la salida, crear líneas de maquillaje se convirtió en el mejor negocio para las celebridades femeninas, en su mayoría, quienes se aliaron junto a productores y otras marcas convirtiéndose en la opción de compra de sus fans.

La mayoría de estos ingresos no es por su música, sino por su línea de maquillaje, ya que el 50% de su fortuna viene de estos productos que cada trimestre va incorporando más.

El verdadero éxito llegó en 2019, cuando la modelo decidió vender el 51 por ciento de Kylie Cosmetics a la marca internacional de belleza Coty Inc. por 600 millones de dólares, según Los Angeles Times. Por lo que su marca terminó siendo valorada en mil 200 millones de dólares.

R.E.M. BEAUTY X ARIANA GRANDE

Ariana Grande se convirtió en el 2021 en una gran empresaria al lanzar su marca de maquillaje R.E.M. Beauty, que está inspirada en su canción homónima.

Con un enfoque centrado en los ojos y labios, su línea se distinguió desde su lanzamiento por estar inspirado en la ciencia ficción y la estética espacial, su primera colección se llamó ‘Chapter One: Ultraviolet’. Y a los pocos meses ganó el premio a la “Mejor Nueva Marca” en los Allure Best of Beauty.

Aunque no se conocen exactamente las cifras, Ariana Grande comenzó a expandirse a otros países, como Europa y Canadá, además de que adquirió los activos de su marca de belleza por 15 millones de dólares, ya que Forma Brands, la empresa con la que se había asociado, se declaró en quiebra.

La fortaleza de R.E.M. Beauty radica en el alcance digital de Grande, con más de 380 millones de seguidores combinados en todas sus plataformas sociales.

Además, ha logrado que sus proyectos artísticos sean parte de su marca de maquillaje, pues lanzó productos exclusivos inspirados en la cinta Wicked, que protagonizó y que fue de las más taquilleras del 2024.

Año de lanzamiento de marca de maquillaje: 2021

Fortuna en 2021: 150 millones de dólares.

Fortuna en 2023: 240 millones de dólares.