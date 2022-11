¡Mauricio Sulaimán sacudió al mundo del boxeo!

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo derrocha clase, pero si de ser firme se trata, también es el que más. Mauricio Sulaimán Saldívar dio por concluida la edición 60 de la Convención anual del organismo verde y oro, mostrando su lado más humano y a la vez la firmeza de mantener su palabra en combates obligatorios, apegándose al 100% al reglamento.

Se ordenaron peleas mandatorias, mismas que sin duda esperaba ansiosamente la gente. Las enlisto para que se vayan lamiendo los bigotes: Deontay Wilder vs Andy Ruiz Jr. (pesados), Erroll Spence Jr. vs Keith Thurman (welter), David Benavidez vs Caleb Plant (supermediano), Shakur Stevenson vs Isaac Cruz (ligero), Teófimo López vs Sandor Martín (superligero), Sebastián Fundora vs Tony Harrison.

Sin duda de la lista de mandatorias la pelea que más llamó la atención es la de Benavides vs Plant por el implícito morbo de que el ganador, con base en lo que ordenó Mauricio Sulaimán, iría directo con Canelo Álvarez por todos los cetros de las 168 libras.

La clausura de la mágica Convención nos dejó un momento inolvidable y repleto de sentimientos encontrados, cuando Mykola Kovalchuc, dirigente de la oficina del WBC en Ucrania, mostró un video que enseñó la cruda realidad de la guerra con Rusia, en donde la población sufrió los más bajos abusos y vejaciones en una guerra sin sentido.

No hay palabras para describir el terror de las niñas y niños que vivieron y siguen viviendo momentos de terror por los cobardes ataques en tierra y aéreos; de hecho, Mauricio Sulaimán ordenó sacar de la lista de las clasificaciones mundiales a todo peleador ruso o afiliado a Rusia de alguna manera, medida que sin duda sienta un precedente de humanidad, pues el boxeo en los peores momentos fue el mejor aliado para servir como paliativo y alivio para los jóvenes que inmersos en una infame guerra, encontraron en el deporte de los puños una salida para enfrentar a sus dolores y temores.

Vale la pena destacar el enorme terreno que durante esta Convención ganó el boxeo femenil, el tardío reconocimiento al fin llegó, pero llegó cargado de futuro y esperanza. Sulaimán, un hombre respetuoso en todo sentido de las mujeres, las puso y además con merecimientos propios en lo más alto del boxeo.

Se puso en la mesa el tema de los tres minutos por round y el tema salarial, que al final es el más importante; no encuentro razón alguna por la cual un hombre cobre más que la mujer, por hacer el mismo trabajo y quizá con muchos más obstáculos y tropiezos que los hombres.

Concluyo invitándoles a que no pierdan de vista la velada oficial de la Convención anual del CMB, desde Mundo Imperial, en el GNP Seguros Arena, que podrán disfrutar por todo el mundo a través de Triller Fight Club, FITE y AYM Sports.