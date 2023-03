El ex número del mundo levantó los trofeos en Rotterdam y Doha antes de llegar a Dubai . Al superar a Djokovic llegó a 13 triunfos consecutivos, la segunda racha más larga de su carrera.

Medvedev no había superado al serbio desde la final del Abierto de Estados Unidos 2021 para su primer —y único— título de un torneo major y evitó el primer Grand Slam calendario de hombres desde 1969.

Djokovic ganó sus siguientes cuatro enfrentamientos.

Pero Medvedev mejoró a una marca de 5-3 ante Djokovic, cuando el serbio se encuentra en el primer lugar de la clasificación mundial.

Antes, Rublev avanzó al superar por 6-3, 7-6 (9) a Alexander Zverev. Rublev necesitó de seis puntos de partido para su primera victoria frente al alemán en la gira.

El sexto clasificado del mundo salvó el punto de set en el desempate del segundo set.

“Hoy cuando me dirigía a la cancha pensaba que no tenía nada que perder. Siempre me gana, entonces necesitaba ser duro”, admitió Rublev, quien venció el año pasado a Jiri Vesely por el título.