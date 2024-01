Memphis Depay lleva al Atlético a las Semifinales de la Copa del Rey

“Una jugada que le sirve a Pablo porque, a veces, a uno desde la juventud piensa que tirar una pelota fuera queda feo”, dijo Simeone. “Posiblemente queda feo, pero puede ser importante para no correr riesgos innecesarios. Me alegro de que no haya sucedido y que no haya tenido consecuencias”.

Fue otro golpe para el Sevilla, que venía de perder 5-1 ante Girona en la LaLiga, donde marcha justo por encima de los puestos de descenso. Han perdido ocho de sus últimos 11 partidos en todas las competiciones.

Quique Sánchez Flores, el estratega sevillista, dijo que el partido no debió jugarse. Por la mañana, tres aficionados del Sevilla fallecieron en un accidente automovilístico mientras se dirigían a Madrid.

El técnico compareció en la conferencia de prensa, pero advirtió que no hablaría del encuentro, sino que se limitaría a expresar sus condolencias.

“Yo he venido a rueda de prensa para dar el pésame por parte del cuerpo técnico y los dirigentes”, indicó. “Hoy hemos perdido en un día en el que estábamos velando a estas personas. Lo lamentamos, pero no tengo ninguna gana de hacer análisis del partido. Solo decirle a la afición que lo hemos competido y que hemos estado cerca del objetivo”.

El Atlético estiró a 26 partidos su racha invicta como local, remontándose a la derrota 1-0 ante el Barcelona en enero. Han ganado 24 de sus partidos en el estadio Metropolitano desde entonces. Los colchoneros eliminaron al Real Madrid en los Octavos de Final.

Depay ingresó desde el banquillo a los 66 minutos y anotó el tanto del triunfo a los 79’, luego de una buena maniobra del argentino Ángel Correa para eludir a un zaguero y suministrar la pelota a su compañero dentro del área.