México domina la natación en los Parapanamericanos 2023: dos oros, dos platas y dos bronces para los atletas aztecas

México tuvo una actuación de dobletes de medallas en el cuarto día de natación dentro de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 . La delegación azteca cosechó dos oros, dos platas y dos bronces, donde destacó la actuación de Matilde Alcázar , atleta que no solo cosechó el primer lugar en el podio , sino récord parapanamericano en la Final Femenil de 200 metros cuadrados .

“Este oro es principalmente para mí y para todos los que han aportado en este proceso y voy a seguir buscando una oportunidad para París 2024”, destacó la nadadora dorada.

EL VERACRUZANO DIEGO LÓPEZ Y MARCOS ZÁRATE HACEN EL 1-2 EN EL PODIO PARA MÉXICO

“Me siento muy contento por la medalla, un poco descontento del tiempo, yo esperaba un poco menos, ahí tuve unos desperfectos en la salida y me costaron bajar unos segundos más mi prueba, pero este tiempo es el mejor de la temporada que he logrado, hice mejor marca que en el Mundial, entonces voy poco a poco recuperando el nivel después de la cirugía y me tiene muy entusiasmado, muy contento esta medalla”, fue lo que dijo, Diego López, luego de lograr el oro para México en Santiago 2023.

En la final de 400 metros libre, categoría S6, los hermanos Gutiérrez Bermúdez, Juan José (con 5:23.70 minutos) y Jesús (con 5:25.57 minutos), sumaron plata y bronce, respectivamente.