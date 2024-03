¡Mi casa se respeta! Saraperos le receta una tremenda paliza a los Tecos

La cita para el segundo enfrentamiento del Dragón del Norte estaba programada para las seis de la tarde, y como dice el viejo refrán, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, los Saraperos de Saltillo hacían su debut de pretemporada en casa.

El sarape recibía en su casa y con su gente al equipo de Tecolotes Dos Laderos, y la afición saltillense acudió al Estadio Francisco I. Madero, para apoyar al equipo de su corazón.