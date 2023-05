‘Mi cuerpo ha dicho hasta aquí’... Rafael Nadal pone pausa a su carrera y es baja en Roland Garros por lesiones (video)

“Mi cuerpo me ha dicho hasta aquí”, dijo Rafa Nadal muy serio, pero que no pierde la esperanza de volver a competir.

El tenista español, Rafael Nadal ofreció una conferencia de prensa este jueves en su academia de Manacor, Mallorca, para anunciar que no jugará la edición 2023 de Roland Garros, del que es actual campeón y que ha ganado en 14 ocasiones.

“Han sido años difíciles. Me ha costado la regularidad aunque lo enmascaran los resultados importantes” confesó el español. “No me merezco terminar así, en una rueda de prensa. Voy a esforzarme para terminar de otra manera”.

Rafa Nadal dijo que no tiene fecha de regreso pero tiene como objetivo volver para la Copa Davis 2023 que se jugará en septiembre pero adelantó que 2024 seguramente será su último año como profesional.

“No pongo fecha de regreso. Cuando esté preparado, volveré a empezar. La Copa Davis puede ser un objetivo. Quiero intentar encarar de la mejor manera el año que viene, el que sería el último año de mi carrera deportiva con garantías de disfrutarlo. Quiero darme la oportunidad”.

El manacorí hizo alusión a sus problemas físicos como el gran motivo de su ausencia en Roland Garros: “La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. He estado trabajando sin parar y con la vista puesta hacia siguientes objetivos, aunque se iban perdiendo algunos por el camino”.

Nadal confirmó que estos problemas físicos le hacen ser pesimista y que por lo tanto tiene que parar de competir durante un tiempo indeterminado.

“No voy a seguir jugando durante los próximos meses. La realidad es que aunque de cara al exterior siempre quedan las victorias y los momentos buenos, y esto es de lo que se trata, a nivel personal han sido años realmente difíciles”.

“Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos, sobre todo por culpa del físico, y he ido encadenando lesión tras lesión, y eso se traslada también al terreno personal. En ese sentido han sido años complicados. Hay que poner un punto y aparte y eso es lo que hago ahora mismo”, dijo con resignación.

Rafael Nadal, 22 veces ganador de torneos del Grand Slam, no participará en el Abierto de Francia por primera vez desde su debut en 2005 en el torneo de tierra batida, tras retirarse el jueves por lesión. La actividad en el cuadro principal de Roland Garros en París arranca el 28 de mayo.

¿Quién es Rafa Nadal?

Nació en Manacor, España, hijo de Sebastián Nadal y Ana María Parera.

Su tío Miguel Ángel Nadal fue un futbolista que representó al Barcelona, al RCD Mallorca y a España.

Se inició en el tenis gracias a otro tío, Toni, que animó a su sobrino, diestro por naturaleza, a jugar con la zurda, ya que le daría ventaja.

Se hizo profesional en 2001 y ganó la Copa Davis junior con España en 2002. Ganó el premio ATP al debutante del año en 2003.

En 2023, no pudo defender con éxito su corona del Abierto de Australia, donde triunfó Djokovic, que igualó su récord de 22 títulos de Grand Slam.