Sin indicio de que Fátima fue empujada, señala Mario Delgado; denunció bullying y no quería ir a la escuela

En entrevista afuera de Palacio Nacional , tras participar en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario detalló que hasta el momento la menor no ha querido dar declaraciones.

Mario Delgado , titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó este lunes que, en el caso de Fátima , no hay ningún tipo de información que compruebe que la estudiante fue empujada desde el tercer piso de la secundaria 236 en la alcaldía Iztapalapa.

“Esas son versiones que van y vienen, que no tenemos comprobadas, no podemos victimizar. Hay que esperar a conocer bien qué pasó. Hasta el momento Fatima no ha querido dar declaraciones; tenemos que esperar para conocer bien los hechos.

“No hay ningún indicio que indique que ella fue empujada para que cayera. No hay ningún tipo de información que conduzca a eso”, reveló.

HABÍA DENUNCIADO BULLYING

Mario Delgado también reveló que en diciembre pasado la menor denunció el caso de bullying, por lo que no quería regresar al plantel, y que tras esto, se hizo una reunión con sus compañeros para que dejaran de molestarla.

Detalló que fue canalizada a la clínica de la adolescencia en el Hospital Materno Infantil de Inguarán, donde fue atendida la niña el 30 de enero, y en donde el diagnóstico fue que tenía depresión y era víctima de bullying.

