Miguel Herrera: ¿en qué momento cayó al lado oscuro del futbol?

Miguel “Piojo” Herrera, se encuentra en medio de una pésima racha como director técnico en el banquillo de los Xolos de Tijuana. Desde su última victoria el 4 de noviembre durante la Jornada 16 del Apertura 2023, Herrera no ha podido celebrar un triunfo con su equipo.

Con doce fechas consecutivas sin resultados positivos, Herrera ha enfrentado momentos similares en el pasado, pero esta parece ser una de las más complicadas. Dos de estas jornadas pertenecen al torneo anterior, mientras que las restantes han ocurrido en esta temporada, caracterizadas por seis empates y cuatro derrotas.

Este tipo de situaciones no son nuevas para Herrera, quien ha experimentado momentos difíciles a lo largo de su carrera. Desde su paso por el Atlante en 2002 hasta su primera etapa con los Xolos en 2017, ha enfrentado diversas crisis. Sin embargo, esta parece destacarse como una de las más prolongadas y desafiantes.

Durante la reciente Jornada 10 del Clausura 2024, Herrera acumuló su décimo juego sin ganar en el torneo. Aunque evitó una nueva derrota gracias a un penalti otorgado por el arbitraje y convertido por su jugador Christian Rivera, el técnico reconoció la dificultad del momento en una conferencia de prensa.

En entrevista con EL UNIVERSAL no quedó más remedio que aceptar la situación: “este sí es el peor torneo que he tenido como entrenador”, afirmó. “Hay que trabajar mientras la directiva esté apoyando el proyecto. No nos queda más que trabajar y exigir más a los muchachos. Hicimos un gran partido ante Monterrey y no pudimos, hoy hacemos un gran primer tiempo, ha habido partidos así que nos ha tocado sufrir”, concluyó.

Con el respaldo de la directiva y el compromiso de seguir esforzándose, Herrera busca salir adelante de esta difícil racha y recuperar el camino hacia el éxito con los Xolos de Tijuana.

CUÁL ES LA TRAYECTORIA DE MIGUEL HERRERA Y SUS MOMENTOS DE ÉXITO

Como Jugador:

Comenzó su carrera profesional en 1985, jugando para el equipo Coyotes Neza, en 1985.

Participó en la selección juvenil, en la que compitió en torneos como el Torneo Esperanzas de Toulon y el premundial de 1987.

Jugó en Santos Laguna, Atlante, Querétaro y Toros Neza.

Como Entrenador:

Comenzó su trayectoria con el Atlante (2002-2004).

Monterrey (2004-2007), en ese equipo llegó a dos finales del torneo de liga.

América (2012-2013): aquí ganó su primer título como entrenador en el Torneo Clausura 2013, venciendo al Cruz Azul en tanda de penales.

Selección Mexicana de Fútbol (2013-2015): dirigió al equipo nacional en la Copa de Oro.

Tijuana (2016-2017).

América (2017-2020): regresó a Coapa y consiguió llegar dos semifinales y otra final.

Tigres de la UANL (2021-2022): bajo su dirección, los Tigres ganaron la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020 y llegaron a la final del Mundial de Clubes en 2021 123.

Logros Destacados:

2 títulos de Liga MX

1 Copa MX

1 Campeón de Campeones

1 Copa de Oro de la Concacaf