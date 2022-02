Miguel Herrera toma con calma los rumores de un posible regreso al Tri

Miguel Herrera, entrenador de Tigres, aseguró que no le molestan ni le desagradan los rumores que señalan que sería el estratega elegido para llegar a la Selección Mexicana en caso de que la Federación Mexicana de Futbol decida cesar a Gerardo Martino, ante las dudas que ha dejado el Tri del ‘Tata’ en el octagonal de la Concacaf.

“Ni me molesta, ni me desagrada, ni nada. Estoy muy contento en Tigres, ha sido un rumor que está fuera de lo que es la institución. Estoy muy contento en Tigres, estoy haciendo las cosas lo mejor posible para hacerlo lo bien que lo hizo el técnico anterior y quedarme mucho tiempo. No estamos especulando, ni vivimos de la especulación. Mi realidad y mi deseo de estar es con Tigres”, fueron las palabras de Miguel Herrera en la conferencia de prensa previa al duelo ante Mazatlán, de la cuarta jornada del Clausura 2022.

El ‘Piojo’ considera que la Selección Mexicana cuenta con plantel y entrenador para revertir el mal momento, incluso considera que el Estadio Azteca sí pesa, contrario a lo que se dijo durante la última Fecha FIFA.

“Hay un gran plantel, hay buenos jugadores, hay un buen técnico, que desafortunadamente no ha encontrado la cuadratura en estos últimos partidos, pero hay un buen técnico, hay un buen plantel. Soy mexicano, le voy a México, quiero que México salga lo mejor posible y esperemos que repunte. Está peleando la calificación directa, no hay tanta bronca, no es que estamos sufriendo. Vienen tres partidos restantes, de los cuales dos son de local”.

‘Piojo’ Herrera adelantó que Igor Lichnovsky saltará como titular este domingo en el duelo de la cuarta fecha contra Mazatlán, pues será el encargado de tomar el lugar de Diego Reyes, quien se encuentra aislado luego de que dio positivo por COVID-19; mientras que Yeferson Soteldo tiene posibilidades de saltar al banquillo de suplentes.