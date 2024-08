Miroslaw rompe dos récords mundiales y obtiene oro olímpico en escalada de velocidad

“Esto significa mucho”, comentó Miroslaw. “Es la primera vez que hago escalada de velocidad y también la primera vez aquí. Tengo mi bandera y estaba de pie en el podio, escuchando mi himno nacional. Fue simplemente increíble”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Marco Verde a la Final!: El mexicano buscará el oro en París 2024

La escaladora, de 30 años, destacó por su concentración durante la competición. “Fue una final reñida. Sólo me concentré en mí misma y en mi carrera. No miré hacia el lado derecho, ni hacia los tiempos, solo me concentré en mí misma”, dijo Miroslaw.