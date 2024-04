Monterrey vs Columbus: todo lo que debes de saber sobre la Semifinal de vuelta de este duelo

Sin duda alguna este juego será un auténtico partidazo, pues tenemos al único equipo que queda en el torneo de Estados Unidos, y al Monterrey, uno de los planteles más caros de todo el continente de América.

MONTERREY EL AMPLIÓ FAVORITO PARA AVANZAR A LA FINAL

En el partido de ida, jugado en la casa de The Black and Gold, ningún equipo salió con ventaja, dejando un marcador de uno por uno, esto podría suponer que deja en la cuerda floja al equipo de Ohio, pues no pudo salir con la victoria en su casa, y llega a tierras regiomontanas con la difícil tarea de vencer al Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Chivas despide a su DT argentino, y confirma la llegada de Joaquín Moreno

Una de las grandes razones, por las que los Rayados son el favorito para pasar a la gran final, es que son de los pocos equipos que han ganado todos sus partidos, a excepción del último juego vs Columbus, donde empataron.

Derrotaron en la ida y vuelta al Comunicaciones de Guatemala, al Cincinnati FC y al Inter de Miami de Lionel Messi y compañía, club al que golearon con un marcador global de Cinco por dos.

A pesar de que los dirigidos por Fernando Ortiz son el club favorito para avanzar, no se deben de confiar y tienen que tomar como ejemplo lo que le sucedió a los Tigres de la UANL, que fueron eliminados por el Columbus Crew.

Además de esto, el Crew tiene un récord en el actual año 2024, y es que solo han sido derrotados en una ocasión, y sucedió en su partido de visita en la MLS contra el Charlotte FC.

¿DÓNDE Y QUÉ HORA VER EL PARTIDO ENTRE PANDILLAS?

El partido de Semifinal se disputará en la casa de Rayados, el Gigante de Acero, este próximo miércoles primero de mayo, arrancará a las 8:15 P.M. (Hora centro de México).

La transmisión del partido será a través de señal de paga, por la cadena televisiva FOX Sports Premium, además, de también poderlo ver por las plataformas de Amazon Prime Video y Claro Video.