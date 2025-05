$!Operan a Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta y miembro de ‘La Cotorrisa’: ‘No podía caminar’

Usuarios de redes sociales se vieron alarmados luego de que se difundieran fotos de Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta y miembro del famoso podcast ‘La Cotorrisa’, donde se observa en un hospital. Según explicó, esto sucedió después de una serie de malestares que sentía al caminar, lo que derivó en una cirugía de emergencia.

Asimismo, detalló que ya está en proceso de recuperación, por lo que sus próximas presentaciones aún continuarán: “Ya salí, estoy bien, no voy a entrar a cirugía, ya salí. Ya nada más queda el camino a la recuperación, todo sigue en pie, las fechas, ahí nos vemos. Solo hay que ponernos las pilas para recuperarnos, estamos bien, estamos vivos y nada, gracias a todos los que estaban preocupados”, dijo en un video compartido desde el hospital.

Hasta el momento, se desconoce alguna declaración por parte de Zabaleta.

¿CUÁLES FUERON LOS MALESTARES DE RICARDO PÉREZ QUE LO HICIERON IR AL HOSPITAL?

Anteriormente, el standupero ya había dado a conocer públicamente que tenía problemas con una rodilla: “La rodilla, la rodilla, toda a vida he batallado con la rodilla y acaba de valer v**ga. Pero bueno, si quieren más detalles, pregúntenle a mi doctor. Ya, a salir adelante”.

Por ahora, Pérez hará uso de un bastón que le ayude a caminar mejor: “Ya llevaba poco más de dos semanas sin poder caminar y justo le pregunté (al comediante ‘El Cojo Feliz’) dónde conseguir uno bueno (un bastón) porque solo encontraba de farmacia, y me regaló uno el domingo y me dijo ‘ojalá lo uses poco”.