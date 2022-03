Moreno asegura que Deiveson le ‘está corriendo’ a la cuarta pelea

El tijuanense Brandon Moreno dice tener la confianza del UFC, que luego de una trilogía que tiene un empate y una victoria para cada lado, quiere la cuarta pelea entre él y el campeón brasileño de las 125 libras, Deiveson Figueiredo, aunque con los meses, el llamado “Dios de la Guerra” viene trayendo nuevas escusas para no cerrar el compromiso. “Yo ya hablé con UFC, con la gente de arriba y hasta cierto punto me dijeron que no me preocupara, que todo iba a salir conforme al plan y que yo iba a pelear por el título, pero en este punto creo que, literal, Deiveson está corriendo”, compartió Moreno en entrevista. El mexicano asegura que ya están avanzadas las pláticas y desde hace semanas les ofrecieron pelear a finales de julio, pero el actual campeón se ha negado a firmar. “La UFC quiere hacer la [pelea] Deiveson Figueiredo contra Brandon Moreno número 4, pero hay una parte que no ha aceptado”, agregó.

Figueiredo cambió radicalmente su postura. Minutos después de quedarse con la tercera pelea por decisión en UFC 270, aseguró que le daría la revancha inmediata a Moreno, incluso que pelearía en México, pero esa versión fue cambiando con la asesoría de su equipo. “Primero estuvo comentando que no me la quería dar porque yo no le quería dar la tercera. Yo literalmente estaba esperando por un retador, era la compañía que no me daba contrato, pasa lo de (Alexandre) Pantoja y yo acepto, luego se lesiona, (Askar) Askarov también estaba fuera. Cuando me habló mi manager para decirme que venía la tercera, no dije ni un solo ‘pero’ y dije hagámoslo y ya”, continuó el ‘Bebé Asesino’.

El campeonato de Brandon en junio del 2021 trajo una nueva cara a la división, que perdió protagonismo con las salidas de Demetrious Johnson y Henry Cejudo. La popularidad del ex campeón se hace notar en todas sus apariciones públicas en los eventos de UFC y su crecimiento en redes sociales. “Él tiene que entender que él sigue siendo el lado B y eso no es mi culpa. Está buscando a Kai Kara-France, porque hasta cierto punto considera que es una pelea más sencilla. Sabe que la posibilidad de perder conmigo es muy grande. Con Kai ve mayor posibilidad de mantener el cinturón y hacer algo de dinero, pero la pelea del dinero es conmigo”, consideró. El lunes, Figueiredo publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que aseguraba que ya no quería pelear con Moreno por presuntos mensajes racistas de su equipo, e incluso etiquetó a su coach de Tijuana, Raúl Arvizu, situación que lo sorprendió. “No tengo idea de porque están metiendo a Raúl en esto, él siempre se mantiene neutral. No sé de donde lo metieron a él, inclusive Henry Cejudo comentando cosas malas de Raúl, él no es una persona racista ni mucho menos”, explicó. El único incidente sucedió antes de la pelea de UFC 263 y fue su compañero Marcelo Rojo quien se vio involucrado. “Estaba jugando con su teléfono y estaba poniendo filtros de Instagram, le puso filtro a Dana White, a mí, los estaba cambiando y aparece un filtro de chango en Figueiredo, alguien hace un screenshot y empiezan a decir los comentarios racistas. Tú conoces a Marcelo y él no es racista”, sentenció el peleador de 28 años, que asegura que cualquiera que lo conozca a él y a su equipo puede abogar por ellos.

Brandon se dice decepcionado de su rival, ya que no pensó que recurriera a situaciones como esta para evitarlo. “Creo que es una carta muy baja, preferiría que me dijera la verdad, que no quiere pelear. Es la única carta que pueden utilizar, porque no quieren pelear conmigo. Me imagino que se reunió todo el equipo y saben que la pelea con Brandon no nos conviene porque vamos a perder, que hacemos para evitarla. Vamos a agarrar eso que no importó en la tercera, pero que va a importar en la cuarta”. En respuesta, Moreno recuerda que el sudamericano y su equipo usaron insultos homofóbicos para referirse a él y considera que no pueden jugar el papel de víctimas: “Deiveson se la pasa haciendo comentarios homofóbicos en las entrevistas, Wallid Ismail -su manager- tiene una entrevista haciendo comentarios homofóbicos sobre [Israel] Adesanya y nadie dice nada. Entiendo que son primitivos, parece que salieron de las cavernas, pero tienen que darse cuenta, que también eso está mal y nadie les dice nada al respecto”. Brandon confirmó que este campamento lo realizará completamente en Glory MMA en Kansas City, bajo las órdenes de James Krause.