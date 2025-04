Nacionales Conade 2025: Sebastián, atleta de BMX, que a los 12 años busca poner en alto a Saltillo

Para él, lo más importante no siempre es el resultado. Recuerda con especial emoción una carrera en Fresnillo , donde quedó en tercer lugar, pero se sintió muy bien en pista: “Me sentí ágil, tomé las curvas muy bien. Fue de las carreras más técnicas que he corrido” , cuenta.

Para Sebastián, prepararse va más allá del entrenamiento físico. También trabaja la parte mental. Visualiza sus carreras, se imagina las curvas, los arranques y cómo quiere que se vea su participación. Todo eso forma parte de su rutina antes de subirse a la bici en una competencia.

No todo ha sido sencillo. Sebastián ha enfrentado lesiones, incluyendo un esguince en el pie y una herida en el muslo que requirió una pequeña cirugía: “Sí me ha tocado no entrenar por varias semanas, y eso me pone muy ansioso. Ya quiero volver a rodar”, dice.

Más allá de los logros, su motivación está en el futuro. Entre sus metas está hacer un buen papel en los CONADE y participar en competencias internacionales: “Me gustaría ir al latinoamericano en Brasil o entrenar en Estados Unidos”, comenta.