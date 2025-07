‘Como perros’: migrantes denuncian condiciones inhumanas en centros de detención del sur de Florida

Migrantes detenidos en centros de detención del sur de Florida han denunciado condiciones de trato degradante, abusos médicos y represalias psicológicas, según un informe publicado este lunes por la organización Human Rights Watch (HRW), en colaboración con Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South (SOS).

El reporte, titulado “Sientes que tu vida se acabó”, documenta el testimonio de personas actualmente detenidas o recientemente liberadas, así como familiares, abogados de inmigración y datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

MIGRANTES DENUNCIAN TRATOS DEGRADANTES: ‘NOS HICIERON COMER COMO PERROS’

Uno de los testimonios más alarmantes señala que migrantes en el Centro de Procesamiento Krome, en Miami, fueron encadenados con las manos a la espalda y forzados a arrodillarse para comer directamente de platos de espuma de poliestireno. Según relató uno de los detenidos:

“Tuvimos que agacharnos y comer de las sillas con la boca, como perros”, narró, añadiendo que los oficiales los mantuvieron sin comida durante horas antes de permitirles alimentarse en esas condiciones.

Este tipo de tratos, de acuerdo con HRW, no constituyen incidentes aislados, sino el reflejo de un sistema estructuralmente dañado. “A las personas en detención migratoria las tratan como menos que humanos”, declaró Belkis Wille, directora asociada de crisis y conflicto en HRW.