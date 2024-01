Nick Saban, el mejor de todos los tiempos en el americano colegial, anuncia su retiro

El fin de una era se ha dado en el futbol americano colegial. Nick Saban, considerado el mejor entrenador de todos los tiempos en esa división, ganador de seis títulos nacionales con Alabama, decidió retirarse.

Saban, de 72 años, y con una fructífera carrera, puso fin a su recorrido en el deporte escolar luego de 17 años al frente del mencionado equipo y tras caer en el Rose Bowl ante el ahora campeón, los Wolverines de Michigan.

“Siempre he pensado que, si estás pensando en el retiro, probablemente ya te has retirado, y todavía no estoy allí”, fue una de las frases de Saban, ganador de siete títulos en toda su carrera, durante la campaña recién finalizada.

Saban compiló una marca de 292-71-1 en 28 temporadas como head coach colegial, una carrera que incluyó siete campeonatos nacionales, 12 títulos de conferencia (11 en la SEC, uno en la MAC) y 19 victorias en tazones.