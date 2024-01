Andrés Guardado revela pleito con su técnico Manuel Pellegrini en el Betis

En entrevista de radio para la Cadena SER, Andrés Guardado dio a conocer que él y su director técnico, el chileno Manuel Pellegrini, tuvieron una fuerte discusión. Sin embargo, parece que todo quedó atrás y supieron resolver sus diferencias sin generar un gran problema que afecte al Real Betis.

“El Principito” mencionó que no es la primera vez, ni será la última que tendrá una discusión con Pellegrini, además comparó su relación con un “matrimonio”.

“El míster y yo somos como un matrimonio, tal cual. Un matrimonio en el que nos queremos mucho y en el que discutimos también y eso no tiene que asustar a nadie, ni mucho menos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Julio Urías regresará a las Grandes Ligas? El pelotero mexicano no enfrentará cargos criminales

“No veo, tampoco mucho, el escándalo que sea por una discusión que, obviamente no gusta que se filtre ese tipo de cosas, porque al final son cosas muy internas, pero una vez que se filtra, a mí me gustaría decir que sí pasó, discutimos, tuvimos una discusión fuerte, pero no es la primera vez que pasa”, dijo el jugador al programa Libre y Directo de la Cadena SER.