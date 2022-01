“No es fácil escuchar que mis hijos no son míos”: se sincera ‘Chicharito’ Hernández ante críticas

Esto ya que, en los últimos meses, la vida sentimental ha sido blanco de críticas por su separación con Sarah Kohan , madre de sus dos hijos. La mayoría de los comentarios que realizan sobre el ex seleccionado nacional son que sus hijos realmente no son de él, situación que le es difícil de afrontar.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre... No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, confesó en un video el futbolista.

Meses atrás, Kohan señaló al exjugador del Real Madrid y Manchester United de ser un mal padre y ser negligente al grado de descuidarlos. En semanas recientes se le ha captado con una mujer que se rumora sea su pareja sentimental.

Hernández se encuentra descansando de cara a su preparación para la siguiente temporada de la MLS, esperando una mejora en su rendimiento dentro de la cancha.