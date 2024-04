¡No fue el América!... Cruz Azul fue quien no quiso ayudar a Pachuca con cambios de horarios

El Club América enfrentará hoy al Club Pachuca en la semifinal de Vuelta de la Concachampions y después, el jueves 2 de mayo jugará el Play In contra Club Pumas en el Clausura 2024 de la Liga MX.

Esto significa que el Club Pachuca apenas tendrá oportunidad de descansar las 48 horas que establece el reglamento de competencia y ante esto, los Tuzos pidieron que se recorriera el juego con los felinos el día viernes 3 de mayo para tener otro día más descanso.

Y es que, el Club Pachuca tendrá dos juegos muy importantes en menos de tres días, pues peleará por llegar a la final de la Concachampions y después por llegar a los cuartos de final del Clausura 2024 de la Liga MX. Por lo que dos días de descanso no son suficientes para que los jugadores rindan en ambos partidos.

¿QUIÉN FUE EL EQUIPO QUE NO QUISO CAMBIAR LA FECHA DEL PARTIDO DEL CLUB PACHUCA?

Después de que la Liga MX anunciará la fecha del partido del Club Pachuca vs Club Pumas, los Tuzos pidieron que se recorriera la fecha para descansar mejor y esto no fue posible por culpa de un equipo y no fue el Club América.