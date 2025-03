A 10 años del campo de exterminio en Coahuila: ‘Patrocinio es una locura... no sé si me den mis piernas para continuar’

“Siguen saliendo restos... es aquí, acá, acá, es una locura” , repite Silvia Ortiz. “ Todavía falta mucho por hacer. Estamos yendo unas ocho, 10 veces al año. Siento que me voy a volver loca. No hemos podido lograr que Patrocinio se haga chiquito. Sigue siendo Patrocinio como tal, o sea, la extensión territorial sigue siendo igual”, comentó.

EL DESINTERÉS DE LA AUTORIDAD

Y al igual que en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en Patrocinio también han encontrado ropa, zapatos, accesorios, mucho de ello, desestimado en un inicio por las autoridades.

“Encontramos mucha ropa y batallamos mucho para que se la llevaran. Las autoridades no se la querían llevar, decían ‘no, no, no. Es basura’. Batallamos, finalmente se la llevan, pero hay otra área en donde estaban muchos zapatos, tampoco se los llevaron y no se los llevaron. Ahorita ahí están. ‘Ay, es que esto es basura, señora’. No es basura, o sea, ¿por qué estás diciendo que es basura? Si estás en un lugar donde mataron a tanta gente, ¿por qué dices que es basura?”, relató la madre buscadora.

Ese desdén también lo vivió de altos funcionarios, como el exgobernador Rubén Moreira o el exfiscal Gerardo Márquez, quienes le aseguraban que su hija no estaba en esa zona y que por eso no tenía caso que realizara las búsquedas.

“Márquez me dijo: ‘¿Qué estás haciendo ahí? Ahí no está tu hija. Mi respuesta fue: ‘señor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted no tiene idea de lo que es el dolor. Usted no lo sabe y yo sí. A diferencia de usted, yo sé lo que la señora siente, lo que ellas están sintiendo, por eso la necesidad de salir’. Y me dice: ‘Mira nada más, te estás deteriorando, Silvia, mira, vete, ya te viste. Vete, ahí no está tu hija’. Bueno, si usted dice que no está mi hija, usted sabe dónde está mi hija, dónde está mi hija. ‘No’, ah entonces déjeme hacer lo que estoy haciendo”.