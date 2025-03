¡Responden 60 mil fans aullido de ‘La Loba’! Reafirma Shakira su reinado con primer concierto en Monterrey

La colombiana dio un cátedra de cómo es un show de una estrella de nivel internacional la noche del miércoles con el primero de los conciertos que corresponden a su paso por México con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’.

Shakira es la primera mujer en presentarse en el recinto deportivo y lo hizo con una convocatoria histórica al hacer que su primer show en la capital regia se convirtiera en un preciado recuerdo.

“Por fin, por fin llego a este país llamado México que tanto quiero. Este país que me abrió sus puertas y me acogió, este país en el que siempre me he sentido en casa, ustedes son mi segunda casa. ¡Gracias México!”, dijo la estrella tras interpretar las primeras canciones de la velada.