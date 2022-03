‘No me convenía ir a Europa’, asegura Oswaldo Sánchez

Oswaldo Sánchez, ex arquero de la Selección Mexicana, reconoció que tuvo ofertas para ir a jugar a España e Inglaterra, “pude ser el primer portero mexicano en Europa”, pero las rechazó porque le pagaban “la mitad de lo que ganaba en México”.

“Tuve la posibilidad de ser el primer portero de jugar en Europa, me buscaron equipos de Inglaterra y España, tenía 4 hijos y esas propuestas eran la mitad de lo que ganaba en México. Tenía que ser inteligente y pensar en el bienestar de mi familia, no me convenía ir a Europa por la mitad de lo que ganaba en México”, comentó Oswaldo.

Entre el 2005 y 2006, el ex portero de Chivas y América estaba con los rojiblancos y había sido nombrado el mejor arquero de la Copa Confederaciones, además que era titular en el Tri.

En esa época, cuando Oswaldo Sánchez brillaba como el arquero del Tricolor, equipos de Inglaterra y España se interesaron en el tapatío, aunque no cumplía sus expectativas económicas, por eso no aceptó ninguna de las ofertas.

“Quedarme en un sólo perfomance es complicado, pero se viene la Confederaciones del 2005, en donde había porteros de gran calidad, con base a mi rendimiento, me nombraron el mejor portero de ese torneo”, recordó Oswaldo, durante las conferencias de la investidura del Salón de la Fama.

El cancerbero se retiró en Santos y tuvo un partido de despedida contra el representativo de Brasil, en el que Ronaldinho le anotó un gol al ángulo. Oswaldo también es recordado por sus actuaciones en el Mundial de Alemania 2006, marcado por la muerte de su padre horas antes de su debut como titular.