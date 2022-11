“No simplemente me hice bueno a lo largo de un receso de temporada. Creo que es sobre todo la narrativa y muchas cosas provienen de los medios, pero cuando se trata de mí, sé de dónde vengo y sé quién soy. West Virginia , me acaban de enaltecer al Salón de la Fama (de la escuela), así que la gente del futbol americano colegial sabe quién soy. Los Jets de Nueva York también, los Giants , los Chargers y Seattle . Así que la gente me siguió diciendo que, si trabajaba duro, buenas cosas iban a suceder para mí, y es lo que hice”.

Smith, de 32 años de edad, ni siquiera era considerado un claro favorito para ganar la batalla por la titularidad en la posición de quarterback durante el receso de temporada de los Seahawks, después de que adquirieran a Drew Lock de los Broncos de Denver como parte del traspaso por Russell Wilson. Pese a ello, se ubica cuarto en Total QBR con un 66.6, que es 23 puntos por arriba que su Total QBR en los 46 encuentros en que participó a lo largo de sus primeras nueve campañas en la NFL. Lidera a la liga en tasa de pases completos (72.7 por ciento) y se sitúa tercero en la relación touchdowns a intercepciones, con un 13-3.

Las más recientes proyecciones del FanDuel Sportsbook brindan a Smith las segundas mejores posibilidades de quedarse con el premio de Regreso del Año en la NFL, detrás del corredor de los Giants, Saquon Barkley.

“Pienso que solamente es que tengo la oportunidad de jugar, ahora”, admitió Smith. “La atención y todas esas cosas, realmente no lo siento. He estado enfocado en lo que estoy haciendo adentro de este edificio. Pero, creo que tiene que ver más con la gente viéndome jugar. No he jugado en un montón de años, aparte de la pretemporada, y pienso que la gente ahora tiene la oportunidad de verme jugar en este tipo de ofensiva con este tipo de jugadores y creo que tiene que ver más con que todos lo estamos haciendo bien que yo solo”.