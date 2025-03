‘No me importa si se ofenden’: Joe Pyfer culpa a la comida mexicana de su cancelación en la UFC Night

El pasado sábado, la UFC Fight Night se llevó a cabo en la Ciudad de México, con una cartelera que generó expectativa entre los aficionados. Uno de los combates más esperados era el duelo en la categoría de peso medio entre el mexicano Kelvin Gastelum y el estadounidense Joe Pyfer. Sin embargo, la pelea no se realizó debido a complicaciones de salud del peleador estadunidense.

Horas antes del combate, Pyfer informó que se encontraba indispuesto, lo que llevó a la cancelación del enfrentamiento. Más tarde, se confirmó que las molestias que lo alejaron del octágono fueron problemas estomacales. Según su versión, la causa de su malestar habría sido la comida que consumió en México, lo que generó reacciones entre los seguidores de las artes marciales mixtas.

A través de sus redes sociales, el peleador de 28 años explicó su estado de salud y expresó su molestia con el país anfitrión. En su cuenta de Instagram, Pyfer culpó a la comida mexicana de su condición y utilizó términos despectivos para referirse a México.

“Algunas personas dicen que no es por la comida, dicen que tengo enfermedad de altitud. No soy un científico de elevación geográfica, maldita sea ese país (México), nunca volveré a luchar ahí, es un agujero de mierda. No me importa si te ofende, tú no eres el que lucha”, expresó Pyfer en su publicación.