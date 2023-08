‘No sé cuántos Grand Slams me quedan’: Novak Djokovic a sus 36 años

NUEVA YORK.- Novak Djokovic, número dos del mundo, aseguró que no sabe “cuántos ‘grandes’” le quedan y que a sus 36 años vive cada torneo de este nivel “como si fuera el último”, aunque todavía no tiene ideas sobre cuánto va a seguir compitiendo, declaró en la rueda de prensa previa a su regreso al Abierto de Estados Unidos.

“Los ‘grandes’ son los objetivos más importantes que tengo en mi carrera en este momento. Siempre hablo de esto, que quiero aumentar mi nivel en los ‘grandes’. No sé cuántos ‘grandes’ me quedan. Sigo compitiendo. No tengo un punto final en mi mente en este momento”, aseguró el serbio.

“También entiendo que las cosas son distintas cuando tienes 36 años, así que tengo que apreciar más el presente, tratar cada ‘grande’ como si fuera el último a nivel de compromiso y rendimiento. Veo cada ‘grande’ como una oportunidad de oro para hacer historia. Eso significa mucho”, agregó.

El serbio no compitió en Nueva York el año pasado por su negativa a vacunarse contra el coronavirus y, en 2021, perdió la final contra el ruso Daniil Medvedev, lo que le impidió completar un ‘poker’ de grandes en esa temporada.