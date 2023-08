¡No se cumplió el sueño! México cae en la Semifinal de la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas

Todavía en la baja, la Liga Municipal de Tijuana pudo pegar un Grand Slam, sin embargo, no pudieron materializar esta oportunidad y la remontada no llegó. Así, los pequeños gigantes que pudieron ganarle a Japón, victoria que no llegaba desde hace 12 años , se quedaron a un paso de disputar la Final, pero se ganaron el corazón de muchos aficionados al “Rey de los Deportes”.

Esto mismo emuló en el segundo duelo contra los nipones, donde México los venció por marcador de 2-0, en donde México aún no finalizaba el partido, pero ya iba ganando desde la sexta entrada.

“¿Esa carrera a mí no me preocupa verdad? Con esa carrera no ganan, ¿cierto? Aquí (en el montículo) tienes que fajarte y hacer tu trabajo, lo estás haciendo excelente. ¡Lo vas a ganar tú! Ponte perro y ayúdenle con la defensiva, que el corredor no me interesa. ¡Hazlo y lógralo!”, fueron las palabras para convencer a Bernardo Partida de lograr su objetivo.

Desde 1997 México no ha podido ser campeón en Williamsport y, aunque en esta ocasión tampoco se logró, la participación de los bajacalifornianos ha sido histórica.