Tras polémica por el beso a Jennifer Hermoso, renunciará Luis Rubiales a su cargo como presidente de la Federación de Futbol en España

Su Comisión Disciplinaria no ofrecerá más información sobre el procedimiento abierto hasta la adopción de una decisión final.

En respuesta a este asunto, el gobierno español prometió actuar en relación con este caso, para evitar que sigan aconteciendo situaciones como esta.

“Desde el Gobierno estamos siguiendo muy de cerca este hecho porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan, si no se producen, el Gobierno va a actuar”, ha asegurado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una visita oficial a París.