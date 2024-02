¡Odian a Messi en China! Prensa y fans están rabiosos tras la ausencia de ‘La Pulga’ con el Inter

Explicaciones insuficientes en China : “Messi solo lamentó que una lesión le impidiera jugar, pero no se disculpó. Es una declaración superficial que no ha logrado calmar la ira de los aficionados” , responde Global Times .

“Cualquiera que me conozca sabe que siempre quiero jugar... especialmente en estos partidos donde viajamos tan lejos y la gente está emocionada de poder vernos. Ojalá podamos volver y jugar en Hong Kong” , escribió el astro argentino.

Messi se disculpó con sus aficionados chinos en la red social Weibo , similar a X , justo antes del partido del miércoles, diciendo que fue “una verdadera lástima” no poder jugar en Hong Kong por lesión y había anticipado que se sentía mejor de sus molestias y que tenía “buenas sensaciones” antes de disputar 30 minutos en el amistoso de Tokio.

“Estoy enfadado no porque Messi no pudiera jugar, sino por la sensación de haber sido engañado. No hubo ni reembolso ni disculpas”, comenta al diario un aficionado que había viajado desde la provincia china de Cantón, vecina a Hong Kong, para ver al astro argentino.

En Weibo, los internautas han criticando la “actitud amigable” del argentino con los japoneses, “tomándose fotografías con celebridades y saludando a los aficionados con una sonrisa de oreja a oreja”, mientras en China parecía “apático” y “con las manos en los bolsillos”.

Con información de EFE