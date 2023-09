Pase lo que pase, don Isauro estará siempre presente con los Algodoneros de Unión Laguna

“Es un aficionado de hueso colorado y en paletería nos gusta apoyar a este tipo de personas y más que nada porque mi hija Camila, de cinco años, siempre me aconseja y dice que es mejor compartir” , refirió Edgar de la Fuente , propietario de La Michoacana .

“Se lo merece, es un aficionado de hueso colorado, disfruta mucho del béisbol, en ocasiones no puede asistir a los juegos porque su economía no se lo permite, ahora necesita una operación de cataratas” , expuso el dueño de esa negociación.

Don Isauro Pedraza Romero , jubilado de 83 años, ahora podrá asistir de por vida a los juegos de los Algodoneros del Unión Laguna , gracias al pase vitalicio obsequiado por una empresa heladera, para que disfrute en vivo y a todo color los partidos en casa del equipo guinda, porque no es lo mismo presenciarlos a través de los medios electrónicos.

Entonces mejor le regresaron sus guantes y se pusieron a jugar a mano limpia y de bateo de un palo, de esa manera a ese señor se le quitó la prepotencia, porque sentirse superior es un defecto grave dentro del calor humano; sin humildad no somos seres humanos, refiere.

En el Estadio Revolución , cuyas puertas abrió el Gobierno del Estado, para dar paso a la entrevista de VANGUARDIA y EXTREMO , Don Isauro, anteriormente asistía esporádicamente a los partidos, pero no se los perdía cuando los Algodoneros se enfrentaban a los Diablos Rojos de México , ya que es el equipo del lugar de donde proviene.

Rememora el estadio Rosa Laguna y ahí al “Zurdo” Ortiz, (QEPD) quien era pitcher y era bueno para batear, recuerda que gracias a él se sacó un billete en una quiniela porque pudo seguir jugando béisbol y también “La Güera Semillera”, hacía que los partidos se convirtieran en una verdadera romería.

“Aquí en Torreón tenemos estadios y jugadores que nada le piden a los de Estados Unidos, por ejemplo, en San Antonio, Texas, los peloteros son similares a los que hoy tenemos aquí, esto se debe a que los directivos le metieron billete para contratar gente que vale”, subrayó.

“Actualmente se está viendo la bonanza que hay en el béisbol para que El Unión Laguna sea un trabuco como el que hoy tenemos, expone, aquí tenemos cantera, de calidad”, afirma.

‘EN EL MUNDO, LA GRATITUD DEBE PREVALECER’, AFIRMA DON ISAURO

Don Isauro, dice que su cerebro ya no funciona como funcionaba anteriormente, “también soy honesto, me gustaba el licor, los buenos lugares, las buenas comidas y por regularidad, también las bellas mujeres, pero ahora el jefe me está cobrando la factura”, agrega.