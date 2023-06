Pato O’Ward empezará segundo en el Sonsio GP

“Creo que me fui un poco ancho en la curva Canadá” , explicó O’Ward luego de la sesión. “Es un buen puesto de salida y estoy contento con el auto” , dijo el mexicano de cara a la carrera, que será en punto de las 11 de la mañana centro de México.

La práctica por la mañana fue accidentada, con cinco banderas rojas, incluyendo un choque que involucró a los australianos Will Power y Scott Dixon.

“Scott se desplazó abruptamente y tenía el espacio abierto”, dijo Power. “Fue un incidente bastante desafortunado. No pude hacer nada. No me esperaba su movimiento”.

Dixon admitió su culpa: “No me percaté que Power estaba ahí. Lo lamento por él y su equipo (Team Penske). Fue mi error”.