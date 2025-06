¿Se va o se queda?: Cristiano Ronaldo celebra título con Portugal y sorprende al hablar de su futuro

En días recientes, también se habló sobre la posibilidad de que Ronaldo participara en el Mundial de Clubes que comenzará el sábado 14 de junio en Estados Unidos . Sin embargo, al confirmar su permanencia en Al-Nassr , esa opción queda descartada, ya que el equipo saudita no está clasificado para el torneo.

Con esa declaración, el exjugador del Real Madrid, Manchester United, Juventus y Sporting CP dejó en claro que continuará una temporada más en la liga saudita, lo que sería su cuarto año en la capital Riad . Aunque no se ha anunciado oficialmente, su renovación con el club estaría prácticamente cerrada, a falta de la firma formal.

Después del partido, en zona mixta y ante la presencia de medios internacionales, Ronaldo fue consultado sobre los rumores que venían circulando desde hace semanas respecto a una posible salida del Al-Nassr , club de Arabia Saudita donde juega desde 2022. “Nada cambiará. ¿Si me quedo en el Al-Nassr? Sí” , respondió con firmeza.

Llamó la atención que el propio jugador reconociera haber recibido llamados desde Sudamérica. Según trascendió, uno de los clubes que mostró interés fue River Plate, equipo argentino que sí disputará el certamen internacional. No obstante, el acercamiento no pasó de un contacto inicial y no hubo negociaciones avanzadas.

Ronaldo, de 40 años, sigue siendo una figura clave en la selección portuguesa, no solo por su influencia en el campo, sino también por su papel en el vestuario. El título en la UEFA Nations League representa un logro más en su extensa trayectoria con Portugal, con la que ya ganó la Eurocopa en 2016 y una edición previa de esta misma competencia en 2019.