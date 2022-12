Perla López buscará conquistar el techo de América

Pasión, adrenalina y sacrificio son las palabras correctas para definir la impecable trayectoria de Perla López Contreras, alpinista saltillense que ha conquistado increíbles bellezas naturales a nivel nacional e internacional. Enfrentará su mayor reto durante este diciembre, intentará completar la escalada del cerro Aconcagua, conocido como “El techo de América”, pero antes de prepararse para este reto existe todo un proceso que ha cumplido la coahuilense.

Perla comenzó en el mundo del alpinismo hace cinco años, de una manera impensable y por obra casi divina, el destino hizo el trabajo de encontrar a la atleta con las montañas por medio de una película... Lo que comenzó con ver un filme se ha transformado en un recorrido de 147 cimas diferentes.

“Todo empezó con una película (Everest), quede maravillada, dije –yo quiero hacer eso y llegar a lo más alto del mundo-. Se acaba la película y me pongo a investigar, me puse a ver cómo podía entrenar aquí en Saltillo. Fue un cambio en mi vida, tienes que hacer al lado muchas cosas”.

La atleta saltillense ha conquistado una gran cantidad de cima en México, Ecuador y Costa Rica, demostrando su calidad en el montañismo. Aunque lo de Perla parece ser talento nato, ha perfeccionado cada aspecto con el entrenamiento constante a niveles muy altos.

En 2019, Perla dio un salto importante al conquistar siete de los volcanes mexicanos más importantes en siete días. Logró completar los retos del Nevado del Toluca, Malinche, Teyotl, Monte Tlaloc, Cofre de Perote, Sierra Negra e Iztaccíhuatl.

“Logré el reto, te das cuenta que entre más explotes a tu cuerpo más te puede dar, me quedé impresionada con el rendimiento. Prácticamente fue llegar a volcanes que no conocía, creo que lo hubiera podido hacer en menos tiempo, después de eso quise hacer un seis mil en Ecuador”.

Luego de conquistar las cimas mexicanas, la coahuilense fijó la mira en las bellezas naturales de Ecuador. Cumplió con los retos al lograr las rutas de Chiles, Rucu Pichincha, Iliniza Norte, Cotopaxi, Rumiñahui, Cayambe, Imbabura, Corazón y Chimborazo.

“Surgió la opción gracias a un amigo ecuatoriano con el que entreno. Tuve que cambiar de residencia y me fui ocho meses para afrontar el reto, aunque no tuvimos éxito del todo con este reto, por cuestiones ajenas a nosotros nos faltaron un par de volcanes”

Para el 2021, López tenía en mente buscar el cerro Aconcagua, pero por complicaciones de salud y recomendaciones médicas tuvo que posponer el importante reto de la famosa cima sudamericana.

“Me enfermé de hipoxia, es una enfermedad muy silenciosa, mi oxigenación comenzaba a ser muy baja. Físicamente me sentía fuerte, pero mi doctor me dijo – en cualquier momento puedes colapsar, te sientes bien, pero estás oxigenando a 44 y eso no es normal. Tienes que descansar tu cuerpo, bajar de altitudes-. Ahora se presenta la oportunidad y me siento muy bien al poderme aclimatar a los cerros de nueva cuenta”.

Después de descansar parte del 2021 y del 2022, Perla está en óptimas condiciones y con la ilusión a tope de conquistar el Aconcagua, montaña que tiene 6 mil 962 metros de altura y es considerada como la más alta del continente americano, esta cima se ubica en la provincia de Mendoza, Argentina.