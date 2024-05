¿Por eso no jugó la Final? Brian Rodríguez, campeón con América, es acusado de violación y se defiende en IG

Esta acusación fue fundamentada por el tuitero Carlos Jiménez , mismo que afirmó que este señalamiento tiene más de 15 días de haberse dado, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia no tiene avances hasta el momento.

“Por medio del presente comunicado, quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos; quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada con mis valores.

“Mi abogado ya está trabajando en el tema para esclarecer la situación y proteger mis derechos”, sin embargo, estas historias ya no aparecen en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo al Diario Récord, Brian Rodríguez (a quien citó como “Brian N”), “fue acusado el pasado 23 de mayo por presunta “violación agravada” y “aprovechamiento de confianza”.

La denuncia, según el medio, se estableció en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, dependiente a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, señalamiento que también inmiscuyó a otras dos personas, identificadas en el texto como “Gera N” y “Sebastián “N”.