Edson Álvarez marcó el segundo gol para el Ajax en el partido ante el Vitesse y esto fue suficiente para que la prensa en Países Bajos se rindiera ante el mexicano y destacar la actuación que ha tenido en los últimos meses con el equipo de Ámsterdam.

Periodistas y analistas de aquél país elogiaron la entrega, pasión y mentalidad que ha reflejado “El Machín” en los compromisos que ha disputado con su club, el cual sigue luchando por conquistar la Eredivisie.

El analista de “Dit was the weekend”, Kenneth Perez, quien había sido conocido por no ser el mayor admirador del azteca, declaró que el mexicano tiene una “buena mentalidad”. Pues considera que es uno de los jugadores que marcan la diferencia para impulsar a sus compañeros hacia delante.