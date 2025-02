Protección Civil recomienda senderismo con guía tras rescate en Saltillo

“Lo más común es la escalinata al cielo, y ya de ahí no se le cuestionó mucho ni nada por la condición también en la que se encontraba, por dónde se fue o qué estaba haciendo.

“Las maniobras que se hicieron por parte del equipo de rescate, no permitieron detectar algunos detalles importantes (sobre el camino que recorrió), porque no es una ruta común esa que siguió él.

Aunque en un principio trascendió que el deportista se quedó atrapado tras perder su equipo de rapelismo, Martinez Ávalos comentó que los cuerpos de rescate no encontraron ni recogieron algún tipo de herramientas para realizar la actividad.

“Nuestra gente no recogió equipo de rapeleo, posiblemente lo haya extraviado, lo haya dejado en algún otro lado o algo se movió a lo mejor cuando ya llegó a esa profundidad, pero ya no lo especificó.

“Como no venía al 100 por ciento y también como que a esa hora después de ser rescatado, que te empiecen a cuestionar y eso, a lo mejor no vas a tener las respuestas más apropiadas. Entonces no traía a la mano ahí su equipo, sus cuerdas”, explicó el funcionario.

RESCATAN A HOMBRE EN ZAPALINAMÉ: CAÑÓN DE LORENZO, LA RUTA MÁS RECORRIDA

Asimismo, apuntó que el Cañón de San Lorenzo es donde comúnmente los senderistas acuden a hacer actividades al aire libre, aunque comúnmente lo hacen sin compañía de personas experimentadas.

“El extravío de las personas sucede porque cuando la gente no tiene experiencia en senderismo, puede desorientarse con facilidad.

“Entonces, qué recomendamos en casi todos esos sitios, no específicamente el de ayer, tanto en Saltillo como en la sierra de Zapalinamé, en general, hay gente que conoce esos senderos, que está en las mismas asociaciones de senderistas, en la gente que vigila el cañón de San Lorenzo, la misma asociación Profauna.

“Esa gente los puede orientar o incluso en algunos casos los pudieran acompañar a hacer el senderismo para que la gente no se exponga. Sí se requiere cierta capacitación para que puedan ir a un lugar de esos y regresar con bien en tiempo”, indicó Martinez.

Asimismo enfatizó la importancia de tomar todas las previsiones, llevar un teléfono cargado y con saldo para que en caso de requerirse, pedir el auxilio necesario como sucedió en el caso de Chavez Palacios.

Agregó que en el año es el segundo rescate que se hace de este tipo luego de que a finales del mes de enero, cuando un grupo de jóvenes se perdió en el Cañón de San Lorenzo.